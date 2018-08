"Azi sunt 600 de focare de Pesta Porcina Africana in peste 100 de localitati. Autoritatile sunt depasite iar cand noi atragem atentia ca Guvernul efectiv nu a luat masurile necesare pentru a stopa raspandirea virusului ni se raspunde “bine, dar voi ce solutii aveti, de ce doar criticati”?

Solutiile le-am dat in 2016 prin HG 830 si, daca procedurile din acel document erau puse in practica impreuna cu planul de contingenta din anexa, erau sanse mari sa nu se ajunga aici.



In 2016, cu masuri preventive imediate, am evitat doua crize asemanatoare iar istoria nu consemneaza ce se face corect ci doar marile crize.

Balba ministrului agriculturii, care ieri da un ordin sa arda campurile, apoi spune ca nu le mai arde pentru ca ii sar presa si fermierii in cap, este un exemplu clar al faptului ca nu se urmeaza procedurile si totul se face dupa ureche. Securitatea alimentara a Romaniei este pe mana unor politruci care, confruntati cu propriile greseli, se apara cu fraze propagandistice si inventeaza teorii ale conspiratiei.

Consecintele sunt enorme pentru micii fermieri, marii procesatori si pentru sectorul agroalimentar romanesc pe termen lung: somaj, panica, neincredere in procesarea carnii, deficit comercial mai mare, cheltuieli pentru despagubiri si repopulare a fermelor etc. Din aceasta criza nu pierd doar cei din sectorul privat ci si statul care a investit cu prioritate sume mari in ultimii 10 ani pentru a creste competitivitatea si pentru a putea comercializa carne de porc pe piata europeana prin eradicarea pestei porcine mai ales in gospodariile populatiei unde este foarte greu sa controlezi raspandirea virusului.



Trebuie sa invatam de-aici ca odata pusi incompetentii in functii publice ei pot distruge sectoare economice intregi care functionau si erau competitive pe pietele externe. Si ca, dincolo de unii neidentificati care ne-ar vrea raul, ne facem singuri acel rau fara ajutor.

Incompetenta nu e neutra atunci cand guvernezi o tara. Daca ai propria afacere si gresesti, platesti tu incompetenta proprie. La guvern, gresesti pe banii celor multi. De aceea politica fara profesionalism este nociva", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.