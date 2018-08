"N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii, dar nici nu sunt, in momentul acesta, manat de o ambitie nemasurata. Niciodata in politica, eu cel putin, nu am procedat in felul acesta. Cred ca cei care au ambitii, asa, necontrolate si nemasurate pana la urma ajung sa faca greseli. Sigur ca daca...Va pot spune urmatorul lucru, am fost prim-ministru si poate un pas mai sus, altul nu mai exista, ar fi, nu o candidatura, ca am mai candidat si in 2014, dar, sigur, functia prezidentiala, ceea ce nu este un lucru care sa spun ca nu ma preocupa. Sigur ca, de foarte multe ori, stau si ma intreb cum ar trebui sa fie mandatul de presedinte, cum as face eu mandatul de presedinte, ce ar trebui sa fac pentru Romania", a declarat Calin Popescu-Tariceanu, marti, seara, la Antena 3, intrebat daca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019.

El a adaugat ca, pana in prezent, a observat "o mare diferenta intre ce scrie in Constitutie, cum este descris rolul presedintelui, si ceea ce se intampla in realitate", scrie Agerpres.



"Am asistat in acesti aproape 30 de ani la nenumarate conflicte intre institutia prezidentiala, Guvern, eventual Parlament, si asa mai departe. Si eu cred ca lucrul acesta ar trebui, la un moment dat, incheiat. Adica, un alt stil de Presedintie care sa incerce sa evite conflictele si sa le solutioneze si sa nu sa le amplifice. Ganditi-va numai ce ar putea sa faca Romania daca, in loc sa stea blocata in tensiuni, in conflicte, am sta sa fim intr-o faza de constructie in care, bineinteles, rolul fiecaruia se pastreaza, majoritate, opozitie, nu inseamna ca trebuie sa ne dam chiar toti mana sa dansam Hora Unirii, dar, intr-o alta logica, nu intr-o logica a conflictului dement, nu intr-o logica a conflictului la distrugere care a fost introdusa de Traian Basescu. (...) Eu cred ca trebuie altfel gandita Presedintia si de aceea ma gandesc, exista instrumentele necesare, ai posibilitatea ca presedinte, pentru ca nu ma intereseaza numai blazonul sau ce scrie pe cartea de vizita, domne' am fost presedinte. Daca am fost presedinte ce am facut ca presedinte, daca am fost prim-ministru ce am facut ca prim-ministru? Asta e important", a declarat presedintele ALDE.

Tariceanu: Iohannis are nevoie de un vehicul politic care este PNL

Tariceanu a mai spus in context ca in cadrul coalitiei nu s-a discutat cum va fi abordata chestiunea candidatului la prezidentiale, dar va trebui luata, la un moment dat, o decizie in acest sens., a declarat liderul ALDE, intrebat pe ce principii ar trebui sa se bazeze strategia PSD-ALDE ca alegerile prezidentiale sa fie castigate de catre aceasta coalitie.Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, are nevoie pentru a candida pentru un nou mandat la Presedintie, de PNL ca "vehicul politic".

"Presedintele deja a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. Are nevoie de un vehicul politic. Nu poti sa castigi alegerile prezidentiale fara un partid. Pana una alta singurul partid pe care se poate bizui este PNL. USR este un fel de jucarie, asa, care isi zice partid, dar ala functioneaza ca un fel de ONG cu tot felul de smuciti care sunt pe acolo, in fine, manipulati, cu parfum de epoleti unii dintre ei. Asa ca, sigur, i-a chemat sa stranga randurile. Trebuia sa le spuna ceva care sa-i mobilizeze", a afirmat Tariceanu, marti, la Antena 3.

Potrivit lui Tariceanu, presedintele Iohannis ar fi trebuit sa le dea un sfat liberalilor duminica la Consiliul National al PNL.