"Nu, nu am avut nicio discutie, nici concreta, nici abstracta. Da, am vazut ca este o anumita tensiune, o anumita framantare, prilej de speculatii nemaivazute. Primul lucru pe care doresc sa-l subliniez este ca spre deosebire de modul in care au functionat in Romania, pana acum, aliantele si modul in care cred ca foarte multi observatori, analisti, oameni politici s-ar fi asteptat sa functioneze coalitia dintre PSD si ALDE, cred ca ati observat ca nu a existat niciun singur moment in care ALDE sa conditioneze functionarea coalitiei sau sa santajeze, ca sa spun mai direct: vrem cutare, nu, avem si alte alternative, niciun moment. (...) Intotdeauna am incercat ca diferentele de abordari sa le rezolvam intre noi si sa ne preocupam de lucrurile importante", a spus al doilea om in stat la Antena3.

De asemenea, liderul ALDE a tinut sa mentioneze ca saptamana trecuta a avut un bun prilej sa exprime ceea ce gandeste pe tema reunificarii fortelor politice liberale.

"Eu am luat cuvantul si am spus asa: dragii mei, ca sa discutam despre o reunificare liberala sau a centrului-dreapta pe scena politica nu trebuie sa vorbim din punctul de vedere al partidului, pentru ca fiecare partid isi doreste sa fie mai mare. Poate PNL isi doreste sa inghita ALDE, poate ALDE isi doreste sa inghita PNL, poate PNL isi doreste nu stiu ce sa faca cu USR-ul si asa mai departe, (...) dar pentru mine un partid politic nu e decat un vehicul care reuneste persoane care impartasesc aceleasi valori, aceleasi idealuri, aceleasi principii. Si la acest capitol, PNL-ul ce este astazi, este partidul care este cantaretul regimului institutiilor de forta, represive, ale statului care a ingaduit si lauda actiunile care au vizat calcarea in picioare a drepturilor si libertatilor fundamentale, adica este total opusul a ceea ce se vrea a fi un adevarat si autentic partid liberal. Deci, nu avem ce sa discutam, pentru ca pe mine in politica nu ma anima dorinta de a participa, de a fi membru intr-o structura politica, ci ma anima dorinta de a milita pentru aceleasi valori cu cei care impartasesc acele valori, da. Si nu suntem in situatia asta, deci discutia nu are rost sa existe sau sa continue sub nicio forma. (...) Dupa parerea mea este o falsa problema care nu-si are niciun fel rostul sa fie discutata mai mult ", a precizat el, citat de jurnalul.ro.