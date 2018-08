"Vineri, 10 august, este adunarea diasporei la care cu siguranta se vor alatura si multi romani din tara. Este o intalnire-simbol care, din punctul meu de vedere, nu trebuie folosita politic. Cu siguranta, in piata vor fi si membri ai Platforma Romania 100 si ai Miscarea Romania Impreuna, dar vor fi acolo in calitatea lor de romani din diaspora sau de sustinatori ai mesajelor lor.

Pentru proiectul nostru, diaspora este un partener-cheie nu doar pentru reconstruirea economica a tarii, ci si pentru reconstructia ei morala.

De la cei plecati din satele romanesti pentru a lucra in agricultura din alte tari europene pana la oameni de afaceri de varf, cercetatori si medici, diaspora sustine de ani buni economia romaneasca. De multe ori, banii trimisi de cei plecati la munca in strainatate au compensat politicile economice proaste ale guvernelor care s-au succedat la conducerea tarii. Din pacate, in lipsa unor politici publice coerente, acest capital nu a fost indreptat spre investitii si dezvoltare. Dar niciodata nu e prea tarziu pentru asta. In lunile urmatoare vom veni cu propuneri prin care diaspora sa devina un investitor strategic in economia romaneasca, iar romanii din diaspora, antreprenori increzatori in economia tarii din care au plecat.

Dar, dincolo de orice bogatie materiala, in anii de pribegie voita sau nevoita, diaspora a acumulat un capital urias de valori si principii de care Romania are mare nevoie. Diaspora poate sprijini moralizarea societatii, curatarea clasei politice de hoti, de buruieni, de metehnele inradacinate in compromisurile trecutului.

Oamenii acestia, integrati in comunitatile in care s-au stabilit, stiu ce inseamna sa ai o administratie eficienta, servicii de sanatate si de educatie de calitate, ce inseamna sa-ti tii cuvantul dat, sa fii platit pe merit si sa muncesti din greu pentru banii pe care-i castigi. Acesti oameni inteleg de ce, intr-o societate normala, cinstea, onestitatea si profesionalismul sunt indispensabile in relatiile cu ceilalti si, cu atat mai mult, in viata publica.

Cu oameni care au trait direct aceste valori - care la noi sunt doar trambitate de lideri politici, care apoi fac exact pe dos decat afiseaza public - Romania poate progresa foarte repede si se poate transforma in bine printr-o „contaminare“ pozitiva. Ca unul care a petrecut cativa ani buni printre ei, stiu ca romanii din diaspora pot da acest impuls celor pe care i-au lasat acasa, asa cum au facut-o si in alte dati - in 2014, de exemplu.

Adunarea Diasporei din 10 august poate fi un nou inceput, un imbold decisiv pentru cei care cred ca viitorul Romaniei trebuie luat din mainile celor care si-au batut joc de increderea si de responsabilitatea cu care au fost investiti, pentru cei hotarati sa-si asume propria demnitate pentru a reda astfel demnitatea Romaniei. De aceea, eu, unul, sunt cu dumneavoastra, cei din diaspora, oriunde v-ati afla", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.