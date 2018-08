"Astazi (marti-n.r.) a trimis o adresa. M-am uitat si eu pe ea, la ora 14.05 cand a ajuns scrisoarea. In acest moment cand discutam, Administratia Prezidentiala introduce in sistemul nostru cheltuieli, isi face spatiu pentru angajamente, ca sa creasca partea de angajamente. Eu va dau exact extras pe ore, minute si de la cine. Exista si pentru forumul 3 Mari sumele alocate, pentru a se desfasura in bune conditii. Sumele sunt in buget", a declarat ministrul de Finante, la Antena 3, citat de Mediafax.

Eugen Teodorovici sustine ca, prin declaratiile pe care le-au facut marti, reprezentantii Administratiei Prezidentiale arata ca nu au o experienta foarte buna in acest domeniu.

"Imi pare rau ca este o astfel de situatie si se intelege sa se iasa cu astfel de declaratii. Nu e nici pentru prima oara, nici pentru ultima oara. Sa spui ca felul in care ti-ai alocat sumele, in care cheltui banii, arati practic ca nu ai o experienta foarte buna in zona aceasta. Din 2014 pana astazi, cred ca este singura structura publica careia i s-a dublat practic bugetul. (...) Am auzit declaratia ca s-a angajat intreaga suma. Pot sa va dau cateva exemple. La deplasari pot sa va spun ca, la aceasta ora, din bugetul de aproximativ 8 milioane lei doar pe deplasari, exista suma de doar 2,2 milioane lei angajate. Cu alte cuvinte, nu cred ca nu e niciun fel de problema ca domnul presedinte sa se deplaseze pana la finalul anului. Daca pe sapte luni au fost suficiente 2,2 milioane, nu cred ca sunt probleme sa se incadreze in cei 8 milioane de lei”, a declarat Teodorovici.

"Taierea este de 11,1 milioane, ea se compune din 8 milioane minus la bunuri si servicii, avem un plus de un million la cheltuielile de personal. Sumele sunt pana la final de an. Va fi o a doua rectificare la finalul lui octombrie. Avem posibilitatea de a aloca sume suplimentare din fondul de rezerva al Guvernului, pentru orice fel de cheltuieli suplimentare. Deci nu vor fi probleme", a concluzionat Teodorovici.