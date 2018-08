Intrebat daca este de parere ca declaratiile si actiunile sefului statului au dus la subminarea economiei nationale, Codrin Stefanescu a raspuns in cadrul unui interviu acordat RFI: "Da, in mod sigur da. De exemplu si ultimele prostii spuse la Consiliul National PNL legate de pensii si salarii. Sunt lucuri care aduc prejudicii de imagine Romaniei. Asta in contextul in care site-uri mondiale importante economice si analisti de piata (...) demonstreaza contrariul celor spuse de Iohannis. Adica tu ca presedinte al Romaniei trebuie sa iti lauzi tara. Iti place, nu-ti place guvernul, spui lucrurile cele mai bune si favorabile Romaniei pentru a atrage investitii straine (....) Ori daca tu ii alungi si spui nu veniti ma, aici, ca e nasol. E urat. Creste inflatia, minte PSD-ul. Nu cresc salariile si pensiile. Normal ca exista analize si analisti care dau mai departe si pe urma apar pe site-uri ca Bloomberg".



Facand referire la termenul in care ar urma sa se produca analiza documentului in interiorul PSD, Stefanescu sustine ca nu exista, "dar se poate intampla sa fie si maine", scrie digi24.ro.