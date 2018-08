”Am considerat sa nu lasam acesta discutie si suspiciunile de ce anumite functii sunt exercitate de procurori care nu mai indeplinesc conditiile de delegare. Este vorba despre sase procurori delegati la DNA, ei nu au fost dati afara. Nu putem sa nu observam, trebuie sa raspundem exigentelor legii. Cei care au 8 ani vechime raman, cei care nu au vor reveni la vechile parchete, cu precizarea ca pot reveni cand au vechimea necesara”, a precizat Augustin Lazar, potrivit stirileprotv.ro.

Procurorul general al Romaniei a tinut sa mentionezaca titularizarea in functie trebuie sa respecte o conditie de 8 ani vechime. Astfel, cei sase procurori care vor pleca din DNA erau doar delegati, ei revenind in cele din urma la vechile parchete in care au activat.

De asemenea, el a insistat asupra deficitului de procurori din Parchetul General si din alte parchete din tara.

Pe langa cei 450 de procurori de care ar mai avea nevoie Ministerul Public, a spus Lazar, ”exista in tara 10-15 parchete care au singur procuror si trebuie sa-si ia si el concediu, sunt si parchete care nu au niciunul”.

”Suntem obligati sa delegam”, a explicat seful Ministerului Public.