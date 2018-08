Presedintele s-ar face vinovat de subminarea economiei nationale, prin declaratii care ar fi adus grave prejudicii de imagine Romaniei. Cu toate acesta, documentul in cauza nu este asumat de PSD, spune Stefanescu.

"Exista un document in sensul acesta, asa cum a recunoscut si presedintele partidului intr-o emisiune de mare audienta. Dar nu este asumat de partid. Adica nu este un document oficial pe care sa il anuntam noi public. Ca dorim sa facem lucrul asta si ca punctele de acolo sunt asumate de PSD si de coalitia PSD-ALDE. Este doar o analiza facuta in mod profesionist de catre unii din colegii nostri care au identificat mai multe motive. Urmeaza sa analizam acest document in interiorul coalitiei si pe urma sa anuntam. Legat de incalcarile repetate ale Constitutiei: nu mai sunt un secret. (...) Stiti foarte bine ca in aceasta perioada am ocolit subiectul suspendarii domnului Iohannis, chiar si in momente foarte complicate. De exemplu momentul nr 1, cand toata presa prezenta probe audio si video despre mizeriile si ticalosiile facute de procurorii de la DNA Ploiesti. Iohannis vine de undeva din Germania si spune ca totul este can-can. (...) Iohannis vine si spune ca el are totusi incredere maxima in Kovesi. Adica discrepanta gigantica intre ceea ce poporul roman afla din toata mass-media simultan si modul in care s-a raportat presedintele Romaniei. Care trebuia sa fie neutru, moderator. (...)", a declarat Stefanescu, potivit Realitatea.net.