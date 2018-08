Conform unui comunicat al Adrian Oros transmis marti, acesta a adresat public o serie de intrebari la care ar trebui sa raspunda Guvernul PSD-ALDE dar si Liviu Dragnea - Geronimo Branescu - Petre Daea.

”Incompetenta si interesele de la varful Guvernului PSD-ALDE pun in pericol siguranta si securitatea alimentara a Romaniei. Adresez public zece intrebari la care Guvernul PSD-ALDE dar si Liviu Dragnea - Geronimo Branescu - Petre Daea trebuie sa raspunda dupa ce a compromis pentru multi ani de-acum inainte cresterea porcului si industria de profil din Romania. In acest moment cred ca vorbim, cu adevarat, despre un act de tradare de tara si despre actiuni care pun in pericol siguranta si securitatea alimentara a Romaniei”, se arata in comunicat, potrivit Mediafax.

Adrian Oros, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie alimentara si Servicii specifice din Camera Deputatilor, a intrebat Guvernul PSD-ALDE de ce nu s-a restrictionat circulatia animalelor, inclusiv a porcilor, in 2017, cand a fost diagnosticat primul focar de pesta porcina africana si de ce, anul acesta, dupa aparitia pestei, presedintele ANSVSA, Geronimo Branescu, nu a dispus inspectii (examene clinice) in exploatatiile cu animale, asa cum prevad normele sanitare veterinare?

"In celelalte state UE aceste inspectii se fac de doua ori pe an, chiar daca nu evolueaza boli grave. Au fost solicitari repetate in acest sens din partea medicilor veterinari. Cred ca focarele de boala puteau fi identificate din timp si pierderile ar fi fost mult diminuate”, se mai arata in comunicat.

De asemenea, deputatul liberal a intrebat de ce ANSVSA nu a deblocat Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor si de ce Centrul National pentru Combaterea Bolilor a fot convocat abia in 28 iunie, desi primul focar de pesta porcina africana in Tulcea a aparut in 10 iunie, cu 18 zile inainte.

”De ce Consiliul Stiintific al ANSVSA a fost convocat abia la sfarsitul lunii iulie iar planul de eradicare al peste porcine africane a fost trimis la Monitorul Oficial abia in 6 august? De ce nu s-au procurat din 2017 mijloace de incinerare si nu s-au stabilit locuri de ingropare predeterminate pentru eliminarea alternativa a cadavrelor care nu pot fi incinerate? De ce nu s-a instituit un program de supraveghere activa la porcii domestici, identificarea de anticorpi la animale clinic sanatoase, ca solutie pentru judetele limitrofe celor in care evolueaza boala?”, se mai arata in comunicatul lui Adrian Oros.