Chestionat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui pentru inalta tradare, raspunsul ministrului Justitiei a fost: "Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar ca eu sa ma pronunt pe o fapta penala, tocmai spuneam ca nu o voi face, pentru ca e treaba procurorilor si nu a unui ministru".

Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca unii dintre colegii sai din partid lucreaza la un document care vizeaza punerea sub acuzare de inalta tradare a presedintelui Klaus Iohannis, dar ca nu s-a luat inca o decizie in privinta acestuia.

"Exista acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am stiut ca il lucreaza, nu este finalizat si nici nu s-a ajuns la o discutie finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu subiectul acesta pana acum. (...) Nu am ajuns acolo inca, nu mi-as dori sa ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru ca sunt actiuni care au adus deservicii Romaniei si din punct de vedere economic, si din punct de vedere politic, si din punct de vedere strategic", a precizat Liviu Dragnea, la Antena 3.

El a mai apreciat ca exista "multe actiuni" recente, dar si din perioada anterioara, ale lui Klaus Iohannis, care "pot imbraca forma tradarii", daca sunt citite cu atentie articolele aferente din Codul Penal. In acest sens, a facut referire la momentul in care Iohannis a cerut Guvernului sa precizeze daca mai sunt bani de pensii si salarii.