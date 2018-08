Catalin Radulescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit suspendat cu mult inainte de a anunta demiterea din functie a Laurei Codruta Kovesi.

"Decizia noastra in partid de a-l suspenda pe presedinte exista de mult timp. A fost la un pas de a se face aceasta suspendare cand nu a respectat decizia CCR de demitere a doamnei Kovesi. Am identificat sapte lucruri pentru care dansul este complet vinovat si care pot sta la baza oricarei decizii de suspendare.

Intentia a fost initial de suspendare pentru nerespectarea CCR. Iohannis a avut informatii din interiorul PSD si dimineata, cand voiam sa facem suspendarea, a revocat-o pe Kovesi. Actiunile care pot sta la baza acestei inalte tradari: Iohannis a facut actiuni care au dus la deservicii economice si strategice ale acestei tari.

Informatiile mincinoase spuse la televizor, pe care un presedinte nu are voie sa le faca, au facut o stare in interior si in exterior, mintind ca nu sunt bani de pensii si salarii, s-a creat o instabilitate economica care a dus la blocaje investitionale. Nimeni nu vrea sa vina cand un presedinte spune astfel de lucruri.

Nu am inceput cu cea mai grava: incitarea la schimbarea ordinii constitutionale. Iohannis a iesit permanent in strada, cere iesiri in strada cu atacuri impotriva guvernului. Ataca in permanenta premierul si guvernul, personal si prin intermediari cum este Orban.

A blocat in legislativ parlamentul permanent. Ataca orice fel de initiativa legislativa. Am avut pana acum o multime de presedinti si niciodata, nici macar Basescu, nu au atacat cum ataca dansul orice lege.

Cand creezi o instabilitate economica prin declaratiile pe care le faci e motiv de tradare nationala. Mai sunt chestiuni, de exemplu interesul pentru grupul Austria, care taie paduri in Romania. Are o multime de chestiuni, nu a respectat ordinea constitutionala, creeaza aceste atacuri impotriva guvernului si parlamentului. Isi doreste ca institutie sa fie create de strada.

(...) Domnul Iohannis nu are nicio sansa sa mai prinda vreun mandat. Va vedea dansul iubirea asta de tara pe care crede ca o are folosind parghiile cu Germania, se va vedea nationalismul romanesc, care ii va transmite un mesaj anul viitor domnului presedinte", a declarat Catalin Radulescu, la Digi24.