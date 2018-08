"Doamna Dancila intotdeauna a comunicat foarte corect si argumentat pozitia Romaniei. Nu a existat nici cea mai mica indoiala in legatura cu transmiterea unor mesaje foarte clare referitoare la interesele Romaniei, dorinta de colaborare, in domeniul economic, mai ales, ca fiind prim-ministru are aceasta responsabilitate prioritara. Deci nu exista nici cea mai mica indoiala, iar (...) restul e cancan", a spus Melescanu, potrivit Agerpres.

El a spus ca, in delegatiile din care a facut parte, comunicarea premierului a fost "extrem de corecta".

"Va asigur ca acolo unde am fost prezent comunicarea a fost extrem de corecta, a fost o comunicare foarte clara si o exprimare foarte deschisa a dorintei de dezvoltare a raporturilor cu statele respective, fara niciun fel de probleme", a punctat el.

Intrebat cum va fi reprezentata Romania, in contextul exercitarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, Melescanu a raspuns: "Fiecare dintre noi pe structurile pe care le prezideaza (...) daca e la nivel de sefi de state si de guverne, va fi presedintele, daca va fi la nivel economic - transporturi, interconectare si alte chestiuni - va fi doamna prim-ministru, daca e pe probleme de relatii externe ale Uniunii Europene, va fi ministrul Afacerilor Externe".