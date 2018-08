"Solicitam premierului sa il demita pe ministrul Finantelor. Este inadmisibil sa nu se resecte legea raspunderii fiscal bugetara. Primul lucru pe care ar fi trebuit sa il faca premierul Vasilica Viorica Dancila ar fi fost sa citeasca sau sa puna pe cineva, pe vreun consilier, sa ii citeasca legea responsablitatii fiscal bugetara, legea, legea 69/2010, care stipuleaza foarte clar obligativitatea Ministerului Finantelor, ca pana la sfarsitul lunii iulie sa prezinte un raport privind situatia economica si bugetara pe primele 6 luni ale anului plecand de la executia bugetara. Este obligatie legala prevazuta in articolul 23 siin articolul 42 din legea 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetara. Nici pana astazi, ministrul Finantelor nu a prezentat acest raport privind situatia economica si bugetara.", a afirmat luni liderul PNL, Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al partidului, potrivit Mediafax.

De asemenea, Ludovic Orban considera ca Viorica Dancila a fost pusa sa incalce legea si sa prezinte rectificarea bugetara, fara sa aiba la baza acest raport.

"De altfel, in conformitate cu legea, la baza rectificarii bugetare trebuie sa stea in mod obligatoriu acest raport. Ca atare, doamna Dancila a fost pusa sa incalce legea si sa prezinte o pseudo rectificare bugetara care nu se intemeiaza pe prevederile legii si pe adevarurile din economie care nu au la baza acest raport. Sigur ca dupa ce a prezentat plansele pe care probabil i le-a pus sub nas domnul Valcov, doamna Dancila a plecat sa se mai odihneasca un pic. Dar eu cred ca Guvernul este dator sa spuna romanilor adevarul, iar adevarul din executia bugetara si din raportul pe care trebuie sa il prezinte ministrul Finantelor este un adevar trist", a adaugat Orban.