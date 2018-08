"Asa cum a fost deja subliniat de reprezentanti ai cercetatorilor si ai mediului universitar, proiectul contine prevederi care pun in pericol calitatea si independenta cercetarii din Romania si risca sa blocheze procesele de europenizare si internationalizare ale acesteia, cu impact negativ asupra performantei in inovare si asupra competitivitatii economice si bunastarii sociale", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

De asemenea, in comunicat se aduc in atentie si principalele efecte ale propunerii de ordonanta, prcum deprofesionalizarea managementului in cercetare, reducerea transparentei sau chiar disparitia alocarii fondurilor pe baze competitive, asa cum o cere buna practica europeana si internationala, si cresterea riscului de politizare a finantarii cercetarii in general, anuland practic un intreg proces de aliniere la buna practica internationala inceput in anii ’90.

Klaus Iohannis critica eliminarea organismele care se ocupau anterior de managementul finantarii pe baza de competitie a proiectelor de este total neclar rolul pe care consiliile nationale de cercetare, dezvoltare si inovare il vor mai juca. Intreg demersul de politizare a managementului cercetarii va impiedica de facto si afilierea la institutii europene care grupeaza agentiile independente de finantare a cercetarii, cum este, de exemplu, Science Europe, si va face imposibile colaborarile de tip joint-calls / joint-programmes cu agentiile independente de finantare a cercetarii, dezvoltarii si inovarii din alte tari.

"Pentru actualul Guvern, performanta in cercetare nu reprezinta o prioritate! Astfel, Ordonanta mentine doar programul de finantare NUCLEU si anuleaza finantarile institutionale de performanta, renuntandu-se la evaluarea internationala. Mai mult, prin facilitarea acordarii directe de fonduri catre institutii (publice si private deopotriva), se reduce transparenta alocarii fondurilor pentru proiecte individuale de cercetare, principiu-cheie in finantarea pe baza de merit a activitatii de cercetare stiintifica", se mai arata in document.

Potrivit sefului statului, guvernul transmite „un semnal grav despre starea cercetarii romanesti, presedintele mentionand in acest sens "eforturile de eliminare a cercetatorilor si profesorilor romani din diaspora, cat si straini din procesul de evaluare a proiectelor depuse in cadrul competitiilor nationale de finantare", precum si recentele propuneri de rectificari bugetare.

"Clientelismul politic risca sa primeze in fata nevoii de a asigura transparenta decizionala si financiara in domeniul cercetarii, precum si in fata importantei de a alinia cercetarea la practicile internationale", a conchis presedintele Iohannis.