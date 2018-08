"Hidosenie la cel mai inalt nivel este calificativul pe care orice om de buna-credinta il poate da razboiului politic declansat de catre Liviu Dragnea la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Doar o persoana isterica si paranoica se poate cobori intr-atat incat sa regizeze o acuzatie ridicola impotriva presedintelui Romaniei pentru ca acesta refuza sa fie nepasator la un sistem de guvernare care indreapta statul spre faliment sigur. Nu este nimic nou ca liderul PSD a dezvoltat o adevarata obsesie din a-l vedea plecat de la Palatul Cotroceni pe domnul Iohannis, insa absurditatea acuzatiilor arata gradul de disperare al lui Dragnea, sufocat in propriile promisiuni mincinoase si care vede cum fotoliul prezidential la care aspira de mult timp devine un orizont mult prea indepartat", a scris, luni, Gorghiu pe Facebook.

Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca unii dintre colegii sai din partid lucreaza la un document care vizeaza punerea sub acuzare de inalta tradare a presedintelui Klaus Iohannis, dar nu s-a luat inca o decizie in privinta acestuia.

"Exista acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am stiut ca il lucreaza, nu este finalizat si nici nu s-a ajuns la o discutie finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu subiectul acesta pana acum. (...) Nu am ajuns acolo inca, nu mi-as dori sa ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru ca sunt actiuni care au adus deservicii Romaniei si din punct de vedere economic, si din punct de vedere politic, si din punct de vedere strategic", a precizat Dragnea, la Antena 3.

El a adaugat ca exista "multe actiuni" recente, dar si din perioada anterioara ale lui Klaus Iohannis, care "pot imbraca forma tradarii", daca sunt citite cu atentie articolele aferente din Codul penal.