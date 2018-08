"Referitor la procedura aflata in curs privind selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, adreseaza invitatia procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si celorlalti procurori cu experienta manageriala din cadrul Ministerului Public de a participa la procedura initiata de Ministerul Justitiei. Totodata, procurorul general iti reafirma increderea in responsabilitatea si profesionalismul procurorilor cu experienta manageriala, multi dintre acestia fiind beneficiarii directi ai proiectului lansat anul trecut de PICCJ vizand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in faza de urmarire penala, precum si a reducerii numarului de condamnari la Curtea Europeana a Drepturilor Omului", se arata intr-un comunicat al PG remis AGERPRES.

Ministerul Justitiei incepe, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie. Candidatii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana la data de 24 august inclusiv.

Pe 27 iulie, Ministerul Justitiei a anuntat ca au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru functia de procuror sef al DNA, urmand ca procedura de selectie sa fie reluata.

Cei patru candidati inscrisi in cursa au fost Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA.

Functia de procuror sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.