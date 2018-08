"Iohannis a fost informat pe surse - de catre niste securisti din Guvern sau habar n-am de cine - ca doamna prim-ministru, prin decizie, a numit un premier interimar. Dar doamna premier mi-a spus foarte limpede ca principalul motiv de suparare si faptul ca a tipat de nenumarate ori la telefon la dumneaei era rectificarea bugetara. (...) Nu inseamna ca s-a intimidat doamna prim-ministru, dar nici nu era ceva foarte nou, s-a mai intamplat asa si cand au avut discutia despre vizita din Israel - aceeasi atitudine si aceeasi tonalitate. A spus ca o sa transmita la Departamentul de Stat si la Bruxelles ca nu mai are bani sa mearga la NATO, ca nu mai are bani sa mearga la Consiliul European. Adica, numai prostii", a precizat Dragnea, la Antena 3.

El a adaugat ca in cazul rectificarii bugetare de la Administratia Prezidentiala si de la alte institutii s-a aplicat principiul reducerii, in raport cu suma cheltuita in primul semestru.



"Administratie prezidentiala a primit in 2018, prin Legea bugetului de stat, 57 de milioane de lei, a cheltuit in primul semestru 22 de milioane de lei. Nu i s-au pus 44 de milioane de lei, adica 22 ori 2, ci 46, urmand ca daca va aparea o vizita urgenta sau o investitie uriasa, planetara, pe care trebuie sa o faca Iohannis la Cotroceni, exista rezerva la Guvern, ca sa compenseze. S-au facut taieri la mai multe institutii, si la Senat, si la Camera Deputatilor, si la cele patru servicii si la unele ministere care pana la jumatatea anului nu au cheltuit cel putin jumatate din bugetul pe care l-au avut alocat", a spus Dragnea.

"Eu am vorbit cu doamna prim-ministru vineri dupa amiaza, vorbisem si joi. A spus ca o sa il sune pe presedinte sa il informeze ca pleaca in concediu. Nu avea nicio obligatie, dar a zis ca asa e firesc sa faca, asa e civilizat, spunandu-ne si noua ceea ce i-a spus si presedintelui Romaniei, ca isi deleaga atributiile unui membru al Guvernului, nu pentru a prelua atributiile primului ministru, ci doar pentru a gestiona activitatea curenta a Executivului. Nu se convoaca sedinte de Guvern, nu se adopta hotarari de Guvern, ordonante de Guvern, proiecte de legi. Deci, pur si simplu activitatea curenta. Asa au facut si Ponta, si Grindeanu, cred ca asa a facut si Tudose. In momentul in care te afli intr-o imposibilitate temporara de a exercitat atributiile ca prim-ministru, atunci intervine articolul din Constitutie unde, intr-adevar, trebuie sa mergi la presedinte, care numeste premier interimar, care are atributiile primului ministru. Dar nu este cazul aici", a mai precizat el.

"Este ingrozit de faptul ca presedintia Consiliului Uniunii Europene, de anul viitor, va fi exercitata de catre doamna prim-ministru Viorica Dancila, dumneaei fiind cea care va gestiona toate dosarele europene care vor fi de gestionat in acea perioada si va fi persoana publica sau autoritatea publica din Romania care va comunica cu toate celelalte oficialitati din Europa. (...) Domnia sa ar dori sa fie dumnealui. Sa fie un premier care sa execute tot ce ii spune si, de fapt, dumnealui sa conduca, dumnealui sa decida, cum face si acum, merge la Consiliile Europene, unde se negociaza lucruri importante, care tin de economie, care tin de legislatie, care tin de alte domenii, si in care nu are nicio atributie, cand vine in tara nici macar nu informeaza. Romania habar nu are, noi habar nu avem ce discuta acolo si ce angajamente ia in numele Romaniei", a spus Dragnea.

El a mentionat ca Dancila nu era obligata sa il informeze pe Iohannis asupra faptului ca isi lasa un inlocuitor, pe durata plecarii in concediu, deoarece era vorba despre o delegare pentru gestionarea activitatii curente a Executivului, scrie Agerpres Dragnea a mai apreciat ca trei dintre motivele de nervozitate ale lui Iohannis sunt legate de faptul ca exista institutii care ii contrazic punctele de vedere, ca promisiunile electorale ale PSD se adeveresc si ca Viorica Dancila urmeaza sa exercite presedintia Consiliului Uniunii Europene.