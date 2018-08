"Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. Nu cred ca a existat vreodata undeva in lume sau cineva a creat un sistem economic care sa poata sa duca la o minim dublare a pensiilor. Deci, in 2021, teoretic, punctul de pensie ar fi ajuns la 1.875 de lei. L-am impartit la 25 de ani, care inseamna media stagiilor de cotizare din legislatia anterioara, si ne-a dat 75, care este valoarea punctului de referinta. Aceasta este constanta din legea pensiilor incepand cu 2021, indicator care se va actualiza in fiecare an cu valoarea inflatiei. (...)

Cum se calculeaza pensia dupa noua lege? Valoarea punctului de referinta, care este 75, se inmulteste cu numarul de puncte pe care le-ai acumulat in toata perioada in care ai muncit si iti da pensia. De exemplu, daca ai 40 de puncte acumulate - sunt multi care au 40 de puncte acumulate - ajungi la o pensie de 3.000 de lei in 2021", a spus liderul PSD la Antena 3.

De asemenea, social-democratul a mai tinut sa faca referire la modul in care a crescut punctul de pensie in ultimii doi ani.

"Punctul de pensie in 2016 era 871 de lei. Am luat programul de guvernare: in 2017 l-am dus la 1.000 de lei - o crestere cu 14,8% fata de 2016. In 2018 - 1.100 de lei, a crescut fata de 2016 cu 26,3%. In 2019 ajunge la 1.265 de lei punctul de pensie, o crestere cu 45,2%. In 2020 punctul de pensie se dubleaza. Este cea mai mare crestere care a existat vreodata - cred ca nu numai in Romania - a punctului de pensie. Legea (noua lege a pensiilor, n.r.) va intra in vigoare etapizat, dar din 2021 pensiile vor fi calculate in acest fel", a precizat el.

"Cel mai tarziu joia viitoare va fi publicat proiectul, va fi pus in transparenta si vor incepe discutiile si consultarile", a mai adaugat Dragnea, citat de stirileprotv.ro.