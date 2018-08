"Doua solutii pentru un model european functional.

Crizele sunt semnalul pe care realitatea il transmite, in special politicienillor, ca exista probleme cu sistemul actual.

In acest moment, dupa criza economica din 2008, Brexit, crizele din Grecia, Spania, Portugalia etc, este clar ca modelul european are nevoie de o imbunatatire.

Astazi, EU si zona euro, sunt modele incomplete. Exista multe probleme, dar din punctul meu de vedere cea mai importanta este revizuirea Tratatului de la Maastricht.

Teoretic, astazi in UE si zona euro se face monitorizarea deficitelor si a datoriei publice din exteriroul fiecarei tari si nu exista nicio clauza de salvare a unei tari de restul tarilor (bailout) in cazul unui faliment. Aceasta este teoria, dar stim foarte bine ca atunci cand a fost nevoie tarile din UE aflate in faliment au fost salvate cu banii cetatenilor din alte tari.

Acesta este un exemplu care arata clar ca aceste reguli in UE trebuie sa fie revizuite. Asta nu inseamna ca trebuie inclusa o clauza de “bailout” in tratat. Din contra. Eu as merge pe varianta in care este intarita clauza de “no bailout”. Oricum avem nevoie de o discutie serioasa in aceasta directie.

O solutie, din punctul meu de vedere, o reprezinta intarirea rolului Consiliului Fiscal. Aceasta institutie trebuie sa primeasca atributii de estimare a impactului bugetului propus de un guvern asupra economiei pe termen mediu si lung. Acest lucru este important pentru ca analiza CF se face avand in vedere stabilitatea UE si a zonei euro nu doar a Romaniei (cazul nostru). Obiective superioare celor ale unui partid politic sau altul.

Aceasta solutie este din punctul meu de vedere solutia optima, chiar daca reprezinta un compromis. Teoretic un model economic complet al UE ar insemna o politica fiscala comuna. O solutie care nu mi se pare viabila in perioada urmatoare. Dar un rol intarit al CF, asa cum am prezentat mai sus, reprezinta o solutie care ar putea fi acceptata foarte usor de toate statele membre UE.

Astfel, propunerea mea pentru modelul european functional in care Romania ar trebui sa aiba un rol din ce in ce mai important, include intarirea clauzei de “no bailout” si a rolului CF.

Prin clauza de "no bilout" se elimina problema de hazard moral (tarile membre isi auto limiteaza datoria publica) iar un CF intarit are rolul de a semnala problemele de stabilitate macroeconomica din timp pentru a putea fi corectate.

Astazi doar doua solutii pentru un model europrean functional. Revin cu mai multe solutii in curand", a scris Citu pe Facebook.