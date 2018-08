"Exista acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am stiut ca il lucreaza, nu este finalizat si nici nu s-a ajuns la o discutie finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu subiectul acesta pana acum. (...) Nu am ajuns acolo inca, nu mi-as dori sa ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru ca sunt actiuni care au adus deservicii Romaniei si din punct de vedere economic, si din punct de vedere politic, si din punct de vedere strategic", a precizat Liviu Dragnea, la Antena 3.

El a mai apreciat ca exista "multe actiuni" recente, dar si din perioada anterioara, ale lui Klaus Iohannis, care "pot imbraca forma tradarii", daca sunt citite cu atentie articolele aferente din Codul Penal. In acest sens, a facut referire la momentul in care Iohannis a cerut Guvernului sa precizeze daca mai sunt bani de pensii si salarii.

"In momentul in care pui o asemenea intrebare, tu fiind presedintele Romaniei, toate pietele internationale reactioneaza. Toti cei cu care Romania are legaturi financiare pot sa reactioneze in defavoarea Romaniei. Poate ministrul de Finante prezinta o analiza, daca au facut-o, in acea perioada, in acele zile, daca cumva sau cat Romania a avut de pierdut, poate sa influenteze cursul leu-euro, leu-dolar", a spus el.

Dragnea a mai facut referire si la "toate iesirile, incitarile" la adresa Guvernului si a Parlamentului, dublate de afirmatii "mincinoase", scrie Agerpres.



"De asemenea, toate iesirile, incitarile, atacurile la Guvern, atacurile la Parlament, atacurile la premier si la altii, in mod frecvent, dublate de alte afirmatii mincinoase, ca nu se face aia, ca nu se face aia, nu se face aia, au creat impresia, in afara tarii, ca aici exista instabilitate economica, adica nu exista o stabilitate economica unde merita sa investesti, si daca investitorii l-ar fi luat in serios - slava Domnului, nu l-au luat in serios - dar daca l-ar fi luat in serios, bloca orice fel de investitie in Romania. Incitarea la schimbarea ordinii constitutionale. Lucrurile sunt foarte clare aici, nici macar nu e complicata definitia. Cand vrei sa darami un guvern, nu, prin mijloacele parlamentare si mijloacele constitutionale, este o schimbare a ordinii constitutionale, deci este incitare la ordinea constitutionala. Sunt multe lucruri care au produs rau Romaniei, deci lista poate fi completata", a precizat Dragnea.