"Nu este in regula ce se intampla, mie mi se pare ca este din nou o tentativa de a amnistia anumite fapte, pentru ca alta motivare pentru aceasta ordonanta de urgenta nu vad care ar putea sa fie si ma intreb la modul cel mai serios ce se intampla cu cei care si-au executat deja pedepsele? Ce rost ar avea revizuirea in situatia lor? Doar ca sa le stearga cazierul? Sa le stearga din cazier? Si care sunt limitele in care judecatorul poate sa anuleze o hotarare in baza unei cereri de revizuire? Adica daca au fost condamnati si daca faptele au fost comise conteaza cum i-au prins si cum i-au descoperit? Nu conteaza sa fie sanctionati pentru faptele comise?", a declarat Zegrean, joi, pentru Agerpres.

El a mentionat ca revizuirea este o institutie care apartine procedurii penale si a amintit ca a fost modificat Codul de procedura penala.

"S-a modificat Codul de procedura penala, revizuirea e o institutie care apartine procedurii penale, de ce nu au scris atunci nu pot sa inteleg, de ce dupa doua saptamani, nici nu a fost inca publicat in Monitorul Oficial Codul de procedura penala modificat si vor sa-l modifice din nou sau sa faca o lege care nu tine de procedura penala, nu stiu (...) domnul ministru stie foarte bine care e practica Curtii Constitutionale in materie de a analiza urgenta si necesitatea adoptarii unor ordonante de urgenta", a afirmat Zegrean.

El a mentionat ca despre protocoale "se stia de ani de zile"

"Despre protocoale se stia nu de acum, se stia de ani de zile, toata lumea stia de ele, dar acum se vede ca si-au dat seama ca erau rele. Ce sa se intample? Incepand de unde sa se faca revizuirea hotararilor penale? De acum un an? De acum 10 ani? De acum 20 de ani? De 30 de ani? Pentru ca in Codul de procedura penala scrie cine si in ce conditii poate sa ceara revizuirea unei hotarari penale. Se inventeaza acum alte motive, alte situatii si pana la urma ce se doreste cu asta? Ca aceia care au fost deja condamnati sa nu-si mai execute pedepsele? Atunci ce se intampla cu cei care si-au executat deja pedepsele, ca banuiesc ca si pe aceia ii lasa sa-si faca o cerere de revizuire?", s-a intrebat Zegrean.

El a spus ca, daca ordonanta de urgenta va intra in vigoare, cei care au fost in aceasta situatie vor beneficia de prevederile ei pana cand va fi declarata neconstitutionala sau va fi abrogata.

"Chiar nu prea cred ca ministrul Justitiei a propus sau va propune o astfel de ordonanta, pentru ca asta ar insemna sa se faca iar o vanzoleala imensa in tot dreptul penal, in toate procesele care s-au judecat pana acum. Daca au fost condamnati pe nedrept, sa faca si sa revizuiasca sentintele, sunt total de acord (...) dar daca omul a comis fapta, furtul sau crima sau ce a comis, mai conteaza cum l-a prins?", a mentionat Zegrean.

Zegrean crede ca mai intai ar trebui analizate protocoalele secrete

El a spus ca articolul 142 din Codul de procedura penala, in baza caruia organele judiciare faceau aceste interceptari la cererea procurorilor, a fost in vigoare pana cand a fost declarat neconstitutional.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri seara, la un post de televiziune, ca va propune in Guvern adoptarea unei ordonante de urgenta care sa dea posibilitatea celor ce au fost condamnati "pe nedrept", in baza protocoalelor secrete sau a unor interceptari nelegale, sa solicite unui judecator revizuirea sentintei.