"Incepand cu 27 august, vor putea fi depuse cererile de acord de finantare pentru schema de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. Dupa aprobarea in Guvern a modificarilor de imbunatatire a acestei scheme de ajutor de stat, au fost elaborate si aprobate ghidurile ce cuprind informatii cu privire la modul de completare a documentelor ce urmeaza a fi depuse, precum si toate conditiile ce trebuie indeplinite, in vederea obtinerii finantarii. Amintesc principalele modificari aduse schemei de ajutor de stat - diminuarea nivelului minim al investitiei, de la 10 milioane de euro, la 3 milioane de euro; modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finantare, acestea urmand a fi depuse in sesiune continua si simplificarea planului de investitii aferent proiectului. Ministerul Finantelor Publice va comunica toate detaliile cu privire la deschiderea acestei scheme", a declarat Viorica Dancil, potrivit Agerpres.

Guvernul va aproba masuri pentru imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene

, a declarat premierul, in debutul sedintei Executivului.

Dancila a adaugat ca o a doua masura continuta in proiectul de act normativ "vine in sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, in calitate de beneficiari ai proiectelor finantate din fonduri europene pentru situatiile in care operatorul final este altul decat beneficiarul".

"Reglementam si pentru aceste situatii modul de cuprindere a taxei pe valoare adaugata, neeligibila platita, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de autoritatile administratiei publice locale, astfel incat sumele respective vor putea fi incluse in bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management", a explicat premierul.