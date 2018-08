"Toader calca Romania si statul de drept in picioare ca sa apere prin OUG si sa scape condamnatii definitiv din politica si gasca lor. Nu politicienii condamnati sunt Romania! Oamenii sunt Romania. Raul pe care Toader il face tarii poate fi ireparabil. Toader vrea o OUG pentru ca revizuirea sentintelor definitive sa fie permisa pentru cei condamnati deja, invocand protocoalele serviciilor secrete cu parchetele. Interceptarile care constituie probe in dosarele celor condamnati sunt autorizate de judecatori, deci legale, iar legalitatea lor nu are legatura cu protocoalele invocate, ca un tonomat stricat, de Toader si condamnatii din clasa politica", a afirmat Macovei, potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES.

Ea a adaugat ca Toader a spus deja public ca textul OUG pentru revizuirea sentintelor definitive este prevazut in modificarea Codului de procedura penala. Modificarile Codurilor penale sunt insa contestate la Curtea Constitutionala si nu se stie daca vor intra in vigoare, a precizat Macovei.

"In plus, orice decizie privind codurile trebuie luata numai dupa analiza Comisiei de la Venetia. Toader vrea acum sa o ia inaintea deciziei CCR si a Comisiei de la Venetia si sa treaca prin Guvern o Ordonanta de Urgenta care sa-i scape mai repede de pedepse pe condamnatii definitiv. Pe Toader nu-l mai intereseaza daca modificarile sunt constitutionale sau nu, in acord cu standardele europene sau nu, misiunea lui de avocat al infractorilor politici si al mogulilor este prima si singura lui agenda", a completat Macovei.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri seara, la Antena 3, ca va propune in Guvern adoptarea unei ordonante de urgenta care sa dea posibilitatea celor ce au fost condamnati "pe nedrept", in baza protocoalelor secrete sau a unor interceptari nelegale, sa solicite unui judecator revizuirea sentintei.