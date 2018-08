"Eu am avut -si inca mai am!- o parere buna despre televiziunile nationale PROTV si DIGI24. Tocmai de aceea, am fost uimit sa constat cat de denaturat au prezentat ele semnarea de catre mine pt demersul “Fara penali in functii publice!” si incidentul din urma cu ceva vreme dintre mine si cativa usr-isti.

Din respect pt adevar, in primul rand, apoi din respect pt toti fanii mei -pnl-isti, usr-isti, ciolos-isti, psd-isti, alde-isti etc si atatia si atatia fara de partid-, dar si din respect pt cei ce nu ma agreeaza, dar nici nu-mi sunt hater-i, vreau sa clarific o data pt totdeauna cele intamplate:

1. Este o minciuna ordinara ca eu as fi pus Politia Locala sa-i amendeze pe usr-istii care strangeau cu ceva vreme in urma semnaturi in acea locatie pt care nu aveau aprobare (era data aprobare de catre mine, cu maxima promptitudine, cu solicitudine pot spune, pt 9 locatii din 11 cerute, toate neaflate in zona de interdictie). Ce-am facut eu a fost, dimpotriva, ca i-am cerut politistului local care se pregatea sa scrie procesul verbal de amendare SA NU-I AMENDEZE (!!!), asa cum, de altfel, se aude clar in inregistrarea realizata si publicata tocmai de USR si, in plus si subtitrata, tot de USR.

2. Inca a doua sau a treia zi, post incident, in urma afirmatiilor mele ca eu sustin campania, dar pretind ca ea sa fie dusa cu respectarea legii, ca noi, care militam pt legalitate, trebuie sa fim exemplu de corectitudine, la intrebarea unei jurnaliste, daca as semna pt campanie, daca mi-ar cere-o un activist civic, am raspuns fara ezitare: desigur, as semna!

3. Ei bine, a trecut ceva vreme de atunci si abia duminica seara, fiind la plimbare prin centru, am fost PENTRU PRIMA DATA abordat pe subiect, de doua persoane -un barbat si o femeie-, care, foarte civilizat, respectuos, mi-au spus ca sunt activisti civici si strang semnaturi pt “Fara penali in functii publice!”, apoi si-au exprimat multumirea ca eu am permis si sa se ia semnaturi oriunde si sa se monteze un cort pt strangere de semnaturi in Piata Victoriei si m-au intrebat daca agreez sa semnez si eu. Am raspuns fara ezitare ca da, ca sustin campania -lucru declarat inca de la initierea ei-, ca semnez si am trecut la semnat, dupa care ne-am despartit foarte amiabil.

ACESTA ESTE PURUL ADEVAR SI IN EL NU E NICIO RAZGANDEALA DE-A MEA!

4. Eu am taria sa felicit USR -chiar daca USR se dovedeste un partid extrem de ostil mie, de neinteles de ce- pt munca uriasa depusa sa stranga un numar atat de ridicat de semnaturi si imi exprim aprecierea mai ales pt activistii civici care s-au implicat intr-un numar atat de mare. Si sper ca USR a invatat din cele intamplate ca, mai putin in revolutii, regulile si legile sunt si pt cei ce actioneaza pt scopuri nobile!", a scris Nicolae Robu pe Facebook.