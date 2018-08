“Permiteti-mi sa zic ca nu prea pot sa am o parere cu referire la acest subiect. Este un subiect mult prea urat si spun acest lucru indiferent din ce partid as face parte sau ce culoare politica as avea. Nu cred ca este normal ca o mama sa se plimbe pe strada si sa vada astfel de obsecenitati, astazi, in 2018, intr-un an al centenarului”, a declarat Ioana Bran.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, bilantul institutiei pe care o conduce dupa sase luni de la preluarea mandatului.