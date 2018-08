"Declaratia de ieri a dlui ministru Tudorel Toader este in aceeasi linie a unui stat infractional, in care persoane cu probleme penale, multe dintre ele aflate in functii publice, scriu legile dupa necesitatile lor.

Practic, se incearca eliminarea unor probe din dosarele existente, probe care, conform actualei legislatii a statului roman, nu au fost invalidate in niciun fel, sunt probe confirmate de instantele de judecata, probe care au stat la baza deciziilor care au fost luate si se incearca, desi nu exista niciun temei juridic, crearea unui mecanism prin care dosarele sa fie golite de continut si persoane condamnate sa fie albite artificial, in afara oricarui temei juridic de vreo natura", sustine Barna, citat de g4media.ro.