"Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza sa se aseze de partea infractorilor, in apararea intereselor lui Liviu Dragnea si camarilei sale, in loc sa se preocupe de o justitie egala, independenta si accesibila pentru toti cetatenii. Declaratia ministrului privind intentia de a emite o ordonanta de urgenta referitoare la revizuirea unor condamnari definitive arata o data in plus preocuparea exclusiva a actualului ministru al Justitiei de a identifica tertipurile legale necesare pentru a servi interesele unor persoane certate cu legea. (...) Emiterea unei ordonante de urgenta de tipul celei invocate de ministrul Justitiei reprezinta un abuz fara precedent, fiind o reglementare care nu beneficiaza de filtrul necesar al Curtii Constitutionale. Somam Guvernul sa se abtina din a promova o astfel de ordonanta de urgenta, iar in caz contrar PNL se va adresa Avocatului Poporului pentru a sesiza Curtea Constitutionala.

Este atributul instantelor de judecata de a stabili, de la caz la caz, masura in care probatoriul este sau nu valabil, respectiv de a inlatura acele probe considerate nelegale. In prezent, aceasta cale de contestare este posibila si a si fost utilizata, atat in privinta ‘protocoalelor’, cat si in privinta ‘interceptarilor’. Nu este rolul Guvernului de a judeca in locul judecatorilor in ce masura probatoriul este legal sau ilegal, ci al instantelor de judecata in fiecare caz in parte", sustine Orban, citat de stirileprotv.ro.