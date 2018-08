"Este o decizie corecta. Tine de rezolvarea unei situatii extraordinare, si anume niste sentinte nedrepte in baza unor protocoale ilegale. (…) Pentru a se rezolva acest lucru este nevoie de lege, iar legea respeciva poate sa fie suplinita de o Ordonanta, pentru ca o OUG se da in baza delegarii legislative. Guvernul poate sa faca acest lucru. (…) Orice zi in nerezolvarea acestora este un lucru negativ", a spus Nicolicea, citat de psnews.ro.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri seara, ca va propune premierului adoptarea unei Ordonante de Urgenta prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei.