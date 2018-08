"Norma de procedura penala, chiar daca ar fi mai favorabila, nu retroactiveaza. Adica, o condamnare intemeiata pe o interceptare care la momentul pronuntarii era o proba legal obtinuta, nu poate fi rasturnata ulterior. O politica penala care pune in discutie primul punct devine una a bunului plac, lipsita de predictibilitate, care arunca in aer principiul autoritatti de lucru judecat. Protocoalele trebuie declarate ilegale printr-o decizie a unei instante, nu prin OUG. Si ar fi bine ca partile interesate sa procedeze la un astfel de demers. Pana cand o hotarare judecatoreasca nu se pronunta in sensul ca un protocol depaseste limitele legii /adauga la lege, fiind asadar ‘ilegal’ , operam cu prezumtia de legalitate", a scris, pe Facebook, Raluca Pruna.