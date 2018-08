"Foarte corect. Nu stiu ce declaratie a facut ministrul, dar daca asta intentioneaza, e un punct de vedere corect. Actul de justitie a fost profund afectat de existenta protocoalelor si de interceptarile ilegale ale telefoanelor, asa cum a reiesit din decizia CCR si acestea reprezinta grave incalcari ale drepturilor si libertatilor cetatenesti care nu pot fi acceptabile intr-o tara democratica. Acest caz este unic in componenta Uniunii Europene, un caz unic si foarte grav", a declarat Tariceanu.

De asemenea, Tariceanu considera ca si cei vinovati au dreptul la un proces corect in care procedurile sunt respectate si legile sunt respectate.

"Chiar si cei care sunt vinovati au dreptul la un proces corect in care procedurile sunt respectate si legile sunt respectate. Nu mai vorbim de faptul ca probabil sunt si oameni nevinovati care au avut de suferit din cauza aceasta. Dar, de principiu, intr-o tara in care functioneaza justitia corect, chiar si cel vinovat are dreptul la un proces corect", a spus presedintele ALDE, potrivit Adevarul.ro.