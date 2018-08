"Declaratia de ieri (miercuri – n.r.) a ministrului Toader se inscrie in aceeasi logica a statului infractional in care infractorii isi creeaza propriile legi, si dupa cum am vazut in Parlament, la Codul penal si Codul de procedura penala (…), in aceeasi logica vedem ca se incearca acum eliminarea unor probe din diverse dosare sau crearea unui instrument prin care sa fie eliminate probe din dosare, probe pe care justitia le-a validat, ar urma sa fie scoase din dosare, fara ca insa sa fie declarate prin vreo lege ca fiind ilegale", a spus Dan Barna, potrivit Digi24.

De asemenea, Barna considera ca aceasta Ordonanta de urgenta este cu "dedicatie pentru infractorii din Romania, iar unii sunt in prezent in functii publice".