"E treaba lor. Nu au decat sa isi faca programul. Nu am ce sa comentez la chestia asta. Am spus-o si imi mentin punctul de vedere fara niciun fel de problema. Efectiv a fost o eroare de intelegere, in ultima instanta. Nu cred ca vreodata cineva ar putea sa creada ca am putea sa declaram ca la Deveselu se afla rachete balistice sau ca, dupa 11 luni de mandat, ministrul Apararii nu stie ce se afla la Deveselu. Pur si simplu a fost o eroare de intelegere. Eu am spus ca baza de la Deveselu, care se ocupa cu rachetele balistice, pentru ca, pana la urma, scutul de la Deveselu asta are ca menire principala, acolo sunt rachetele interceptoare. Sunt lucruri tehnice pe care le cunoastem si despre care nu am vorbit pana acum. Aseara a fost efectiv o eroare de intelegere, nimic mai mult", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Mihai Fifor, intrebat despre solicitarile venite din partea Opozitiei de a demisiona din functie.

El a precizat ca "rolul Opozitiei este sa faca aceste chestiuni".

"Chiar nu inteleg astfel de lucruri. Cred ca avem treaba foarte multa de facut. Ma intreb de ce nu am avut astfel de reactii si atunci cand am reusit sa realizam lucruri extraordinar de frumoase pentru aceasta tara la Summitul NATO de la Bruxelles si, ma rog, foarte multe alte chestiuni. Rolul Opozitiei este sa faca aceste chestiuni. E treaba dansilor", a completat Fifor.

Miercuri, presedintii PNL si USR, Ludovic Orban, respectiv Dan Barna, precum si fostul sef al statului Traian Basescu i-au solicitat lui Fifor sa demisioneze din functie.