"Ministrul Fifor ar trebui sa stie ca la acest nivel, din aceasta functie, nu te joci cu vorbele. Diferenta dintre o baza cu rachete interceptoare si una cu rachete balistice este fundamentala si are implicatii majore. Tara noastra gazduieste un sistem defensiv, nu unul cu caracter ofensiv. Declaratia ministrului Fifor rastalmaceste grav aceasta realitate si nu face decat sa alimenteze propaganda Moscovei, care incearca sa acrediteze tocmai caracterul ofensiv al unitatii de la Deveselu. Interceptorii SM-3 nu sunt echipati cu focoase explozive, ei se bazeaza numai pe energia lor cinetica pentru a distruge focoasele rachetelor balistice si pot fi lansati numai ca mijloace de oprire impotriva unui atac real", afirma Orban, intr-un comunicat transmis miercuri Agerpres.

El subliniaza ca este intolerabil ca un demnitar de un asemenea rang sa comita o astfel de gafa care poate expune Armata Romana si poate genera tensiuni diplomatice.

"Dupa diplomatia romaneasca, afectata grav de nepriceperea si intruziunea PSD, dupa sistemul de ordine publica, intens politizat in mandatul doamnei Carmen Dan, iata ca si Armata Romana este afectata de amatorismul si habarnismul oamenilor promovati de PSD in functii de raspundere. Toate domeniile strategice incep sa fie afectate de oamenii pe care Dragnea ii sustine doar pentru slugarnicia lor absoluta", adauga liderul PNL.

Fifor: La Deveselu avem rachete balistice

Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit marti seara, la Antena 3, despre baza militara de la Deveselu si relatia cu Federatia Rusa.

"Evident ca niciodata presedintele Putin nu o sa fie extrem de incantat de faptul ca in Romania se dezvolta capabilitati militare foarte serioase. Cum ar putea sa fie vreodata presedintele Putin incantat de faptul ca in Romania avem baza militara de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodata presedintele Putin sa fie incantat ca avem baza de la Mihail Kogalniceanu populata cu militari americani si noi insistam in continuare fata de SUA in parteneriatul strategic sa asiguram permanenta militarilor americani pe teritoriul romanesc? Cum ar putea vreodata Federatia Rusa sa fie incantata ca Romania isi dezvolta capabilitatile navale? Sau, si mai mult, cum ar fi putut fi incantata vreodata Federatia Rusa cand am declarat ca Romania intentioneaza sa dezvolte un program submarin la Marea Neagra?", a spus Fifor.

Miercuri, ministrul Apararii a sustinut, intr-o interventie la Digi 24, ca nu ar putea niciodata afirma ca la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, subliniind ca a fost "o greseala de intelegere, de interpretare".

"Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu, aseara, am spus foarte clar ca avem baza de la Deveselu, virgula, care se ocupa de rachetele balistice, in niciun caz ca la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. E putin probabil ca eu sa nu stiu ce adapostim la baza de la Deveselu, sa nu stiu ca acolo, intr-adevar, sunt rachetele interceptoare si cam in ce mod functioneaza scutul de la Deveselu. (...) A fost o greseala de intelegere, o greseala de comunicare, in cel mai rau caz, dar in niciun caz nu as putea vreodata afirma ca la baza Deveselu avem rachete balistice. (...) A fost, in cel mai rau caz, o eroare de interpretare, nimic mai mult", a declarat Mihai Fifor, la Digi 24.