Traian Basescu il acuza pe ministrul Apararii ca prin afirmatia privind rachetele balistice din baza militara de la Deveselu nu face decat sa dea apa la moara acuzaíilor lansate frecvent de Vladimir Putin, Serghei Lavrov si multi alti deminitari rusi, "care incearca sa decredibilizeze realitatea ca la Deveselu este instalat un sistem de aparare antiracheta defensiv si nu un sistem ofensiv."

"Mihai Fifor, afara din guvern !

N-am crezut ca cineva poate face declaratii mai daunatoare tarii decat Petre Daea.

Si totusi, alaturi de Daea, Mihai Fifor ministrul Apararii reuseste sa faca cea mai ticaloasa si gresita declaratie post decembrista. El afirma nici mai mult nici mai putin ca in baza militara de la Deveselu ,Romania ar detine rachete balistice. Confirma astfel afirmatiile facute frecvent de Vladimir Putin, Serghei Lavrov, Serghei Soigu si multi alti deminitari rusi care incearca sa decredibilizeze realitatea ca la Deveselu este instalat un sistem de aparare antiracheta defensiv si nu un sistem ofensiv.

Mai mult decat atat, prin afirmatia facuta, Mihai Fifor confirma incalcarea grava a acordurilor dintre SUA-Federatia Rusa si NATO -Federatia Rusa, cu privire la reducerea armamentelor, acorduri aflate in vigoare.

Cu certitudine afirmatia lui Mihai Fifor este o prostie, rachetele de la Deveselu sunt rachete interceptoare defensive, fara potential explozibil si care sunt menite sa distruga cinetic eventuale rachete balistice cu raza lunga si medie de actiune, lansate de Iran sau Coreea de Nord avand ca tinta teritorii ale statelor membre NATO .

Prin afirmatia sa, Mihai Fifor a alimentat propaganda rusa care incearca sa gaseasca justificari pentru incalcarea acordurilor cu SUA si NATO in vederea amplasarii de armament in Crimea .

Mai mult, afirmatia lui Fifor are darul de a decredibiliza Romania si SUA in fata propriilor aliati, care ar putea crede ca i-am dezinformat asupra instalatiilor de la Deveselu.

Mihai Fifor a devenit cel mai puternic aliat al Federatiei Ruse in decredibilizarea deciziilor strategice ale Romaniei, SUA si NATO Eu nu pun mana in foc ca Mihai Fifor a facut doar o gafa .

Afara din Guvern , Mihai Fifor."