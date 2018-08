"In mod evident, modul incoerent si impredictibil in care a actionat Politia in cazul automobilului inmatriculat in Suedia are la baza presiunile politice ale PSD. Este anormal ca intr-un stat de drept sa intocmesti un dosar penal, desi admiti chiar tu ca nu intelegi daca fapta este incriminata. O sanctiune penala trebuie sa aiba la baza o lege clara, predictibila, pe care o recunosti si o aplici imediat, nu una pe care o improvizezi pe parcurs. Rezultatul direct al acestui mod de actiune este ca reputatia Politiei si increderea cetatenilor in institutii subordonate MAI scad vertiginos, efectul fiind unul nedrept pentru angajatii de buna credinta, experimentati si bine pregatiti de la nivelul Ministerului de Interne", afirma Raetchi intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

El subliniaza ca "tentativele de politizare" ale unor institutii aflate in subordinea Ministerului de Interne trebuie oprite si da cateva exemple in care sustine ca s-au comis abuzuri asupra cetatenilor.

Astfel, liberalul indica politizarea Directiei Generale de Protectie Interna, prin trecerea acesteia in controlul exclusiv al lui Carmen Dan, mentionand ca, potrivit presei, Serviciul ar fi monitorizat, in 2011, afacerile pe care Liviu Dragnea le-ar fi facut cu statul prin Teldrum, motiv pentru care acesta trebuia preluat de PSD.

De asemenea, Raetchi mentioneaza sustinerea, de catre Carmen Dan, a unui proiect de lege prin care Jandarmeria s-ar fi transformat in organ de cercetare judiciara, miza fiind restrangerea libertatilor civice; folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestele anti-PSD, in momente in care politicienii PSD acuzasera Jandarmeria de "tradare", utilizarea jandarmilor pentru asigurarea pazei lui Liviu Dragnea la mai multe termene de la Inalta Curte in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare; ocolirea structurilor de protectie informativa din cadrul MAI de catre Carmen Dan - de teama "statului paralel" - si utilizarea serviciilor unor civili care au inscenat scandalul "Microfonul", cu efecte jenante greu de descris pentru specialistii din minister; folosirea sintagmei "lovitura de stat" de catre ministrul de Interne, Carmen Dan, in timpul razboiului intern din PSD dintre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, fapt inacceptabil pentru pozitia pe care o ocupa si care putea genera actiuni incontrolabile ale sistemului de ordine publica; prezentarea de catre ministrul Carmen Dan a unei liste oficiala a persoanelor care sustineau protestele anti-PSD in februarie 2017, gest care, venind din partea conducatorului Ministerului de Interne, a fost, potrivit liberalului, o actiune de intimidare de tip sovietic.

"In concluzie, imaginea Ministerului de Interne este grav afectata de greselile din ultimii ani, greseli generate de presiunile PSD. Vor fi necesare eforturi majore pentru a alunga amintirea mandatului Carmen Dan si a recastiga increderea publicului", conchide deputatul PNL.