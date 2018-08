"A trecut mai mult de o zi si autoritatile tot nu reusesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetatean roman a fost luat de pe strada, dus la politie intr-un cor de semnale luminoase si acustice si tinut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea aceasta mi se pare extrem de grava pentru ca aminteste de alte vremuri, in care politistii cautau pretexte si nu texte clare de lege pentru a-i pedepsi pe oamenii care deranjau partidul – stat.

Faptul ca politia romana are dificultati cu a indica baza legala a fost remarcat si de presa straina. La fel si apelul facut cu multa stangacie la o conventie internationala.

Nu mi-a placut ce am vazut pe acele placute ale masinii inmatriculate in Suedia. Dar acum au aparut multe alte nedumeriri. Cum de vigilenta politistilor nostri (inclusiv a celor de la frontiera) legata de placuta de inmatriculare cu mesajul anti-PSD a fost in stare de adormire pana in momentul in care imaginea respectiva s-a viralizat in mediul online? Cum de toti politistii care l-au oprit pana acum l-au lasat sa plece mai departe? De ce Politia rutiera din Bucuresti invoca in explicarea deciziei de a-l sanctiona pe soferul masinii respective doar o conventie ONU? Este aceasta prima masina cu numar preferential format numai din litere care circula in Romania? Vad in presa ca nici pe departe.

Sunt convinsa ca justitia va stabili adevarul. Trebuie sa stim tot ce s-a intamplat, inclusiv daca au fost abuzuri si cine sunt vinovatii. Sper doar ca tentaculele unui PSD dornic sa acapereze toate institutiile statului sa nu afecteze si sistemul judiciar. Nu de alta, dar chiar astazi ministrul Tudorel Toader a dat de inteles ca procurorul general Augustin Lazar, despre care spune ca, de-a lungul timpului, a avut pozitii care nu au fost „pe frecventa legii in vigoare”, ar putea sa fie supus evaluarii.

Pana atunci, impresia este ca PSD a mai identificat o sursa pentru a-si arata forta abuziva, o placuta cu numar de masina personalizat pe care o vrea cu tot dinadinsul distrusa deoarece ea oglindeste furia romanilor la adresa politicilor sale.

Ceea ce pierde din vedere d-l Dragnea si partidul domniei sale este ca strategia adoptata in acest caz ii va mobiliza si mai mult pe romani pentru mitingul din 10 august", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.