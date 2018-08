"Am facut aceasta verificare, asa cum a solicitat primul ministru. Am comunicat la Guvern tot ce a insemnat protocol incheiat de Ministerul Apararii Nationale cu alte institutii. A fost, de pilda, un protocolul cu Parchetul incheiat in 2010 pe care l-am denuntat de indata ce acest protocol mi-a fost adus la cunostinta", a declarat Fifor la Antena 3.

In egala masura, el a tinut sa mentioneaze ca acest document nu era unul clasificat.

"Era un document neclasificat pe care l-am denuntat in secunda doi. (...) Noi, ca minister, facem ce ni s-a cerut si ceea ce este normal sa facem, comunicam premierului tot", a completat el, citat de ziare.com.