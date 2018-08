"Deocamdata se finalizeaza proiectele de autostrada negociate si semnate de Dan Sova (care acum sta in inchisoare - ca sa fie clar ce patesc cei care vor sa faca autostrazi in Romania).

De cate ori merg la Constanta ma bucur ca am finalizat segmentul final de la Fetesti / cand merg la Ploiesti ma bucur ca am deschis A3 / la fel de la Sibiu - sigur ca am facut mult mai putin decat am vrut dar oricum e mult mai mult decat zero-ul de azi.

Cand am prezentat spre semnare proiectul de la Comarnic - Brasov, Pitesti - Craiova si Pitesti -Sibiu au sarit toti: Basescu, PNL si Kovesi au strigat ca o sa ajungem toti la inchisoare daca il facem / acum nu mai avem nici macar studii de fezabiilitate pt acele proiecte.



Dupa mandatul lui Dan Sova de ministru au mai fost semnate cateva proiecte de catre Ioan Rus in 2015 si... din 2016 pana azi ZERO! Absolut niciun contract nou de autostrazi nu a mai ajuns la faza de incepere a lucrarilor - acest lucru inseamna ca, dupa finalizarea acestor proiecte vom avea cel putin 3-4 ani in care nu va mai fi absolut nimic de finalizat, nicio panglica de taiat!

Ma uit cu amaraciune la minciunile pe care Dragnea si Dancila le spun la aceeasi televiziune cu mii de kilometrii - o sa vedeti acele autostrazi doar la acea televiziune, sa nu le cautati in realitate ca sa nu fiti dezamagiti!

Ps - merg des acum dinspre Sibiu pe Autostrada 'prabusita de Ponta' / ma amuz teribil ca acea lucrare a fost negociata si semnata de Guvernul PDL si am inaugurat-o alaturi de Primarul Sibiului: Dl Klaus Iohannis / dar a ramas ca a prabusit-o Ponta / lasa ca acum va fac Dragnea si Teldrum numai autostrazi prin Teleorman si Brazilia!!!", a scris Victor Ponta pe Facebook.