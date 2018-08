"Am o initiativa in Parlamentul European de creare a unui mecanism prin care averile ilegale scoase in afara Uniunii Europene sa fie recuperate de catre UE ca decizia sa nu mai ramana la nivelul unui stat membru. Pentru ca, de exemplu, Romania niciodata nu o sa mearga dupa averile politicienilor corupti din Dubai, Brazilia, Madagascar sau pe unde s-au mai dus ei. Vorbind cu cei de la DIICOT, am inteles ca institutiile statului roman stiu exact unde si-au dus acesti indivizi banii, numai ca nu au parghiile necesare ca sa recupereze averile respective pentru ca nu sunt lasati. Si am prezentat de-a lungul timpului cum exista in legislatie portite lasate pentru infractori, pentru avocatii infractorilor ca sa ii scape. Si atunci am spus ca singura solutie este ca UE sa actioneze la nivel european pentru toate statele membre, sa se creeze un mecanism automat de schimb de informatii, mecanisme de confiscare, de aducere a acestor averi in Uniunea Europeana, pentru ca, pana la urma, sunt afectate interesele europene in ansamblu, nu doar interesele statului membru", a declarat Catalin Ivan.

Europarlamentarul a spus ca reactiile colegilor sai din PE, dar si cele ale expertilor europeni au fost pozitive si ca nu a intampinat nicio opozitie din partea vreunui organism european cu privire la acest subiect.

"Sunt foarte putine initiative ale europarlamentarilor pentru ca initiativa apartine comisiei. Deci initiativele sunt acceptate daca vin pe o problema foarte clara, daca ceilalti colegi sunt de acord ca acea tema trebuie dezbatuta si apoi votata. A durat cam un an si jumatate sa obtin acest raport, a trebuit sa discut cu toti colegii, sa ii conving, reactiile sunt pozitive. Am fost la Europol, la OLAF, la Comisie, am discutat cu experti din toate institutiile europene, cu foarte multi experti romani din institutiile europene. (...) Reactiile sunt doar pozitive, nu am intalnit pe nimeni care sa spuna ca nu e nevoie, ca ar trebui sa lasam statele sa se descurce singure (...) In septembrie se va vota in Comisia de Control Bugetar acest raport si probabil votul final va fi in plen in octombrie. Sigur ca va fi un raport care va trece, nu cred ca va fi un vot impotriva", a afirmat deputatul european.

Catalin Ivan considera ca aceasta initiativa urmareste infiintarea unui mecanism european care sa actioneze automat, fara sa mai astepte decizia diferitilor politicieni care pot avea interesul sa isi plaseze averile in state din afara UE.

"Prin aceasta initiativa averile tuturor celor corupti sunt in pericol (...) Daca as avea puterea vreodata sa decid, as scoate prescrierea faptelor de coruptie. In contextul acesta de facto nu mai puteam sa fiu membru PSD pentru ca preocuparile mele sunt total opuse cu cele ale celor din PSD", a precizat Catalin Ivan.