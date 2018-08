"Legea privind Codul administrativ al Romaniei a fost transmisa de Parlament spre promulgare Presedintelui Romaniei in data de 12 iulie 2018. Prin modul in care a fost adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3), ale art. 75 alin. (1), (2) si alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum si cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, legea contravine normelor si principiilor constitutionale. (...)

Impredictibilitatea si lipsa de transparenta cu privire la implinirea termenelor prevazute la art. 75 alin. (2) este intarita si de faptul ca in prezent, potrivit regulamentelor parlamentare termenele constitutionale de adoptare tacita se socotesc in mod diferit la Camera Deputatilor fata de Senat, aspect ce este de natura sa contravina si art. 1 alin. (5) in ceea ce priveste suprematia Constitutiei", arata seful statului in sesizare.

