"Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror general si eu ministru al Justitiei. E adevarat ca in epoca aceea colaboram pe linie academica, astazi sau de cand este procuror general si eu ministru colaboram institutional, in cadrul autoritatii judiciare. Colaboram institutional. Sigur ca de-a lungul timpului, cred ca a trecut un an si ceva, a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare, nu pe frecventa mea (...)", a declarat Tudorel Toader la DCNews marti, intrebat cum colaboreaza cu procurorul general Augustin Lazar si daca va fi vorba despre o cerere de revocare a acestuia.

El a sustinut ca au fost cazuri in care procurorul general ar fi avut "partipriuri".

"Cand spunea, spre exemplu, la CSM, a acreditat ideea faptului ca evaluarea pe care am facut-o eu, in baza careia am declansat procedura de revocare (a fostului procuror sef al DNA - n.r.), ar fi nelegala pentru ca un regulament al CSM prevede o alta metodologie. Or, eu i-am raspuns atunci: regulamentul CSM nu poate sa modifice prevederea legii. Daca legea stabileste criterii, competente, proceduri, eu ma opresc la lege, nu ma cobor la regulament, care contrazice legii din bunul motiv ca un regulament nu poate sa se abata de la lege, nu poate sa o modifice. Chiar atunci eram unul langa altul in CSM si l-am intrebat daca afirmatia este documentata sau nu. In sfarsit, nu conta raspunsul, ca oricum avea partipriurile domniei sale", a mai spus Tudorel Toader, potrivit Agerpres.

Toader a mentionat ca ar putea da mai multe exemple.

"Va dau un raspuns de principiu, general valabil: la oricare dintre noi vine o vreme la care este supus evaluarii", a adaugat ministrul Justitiei referitor la procurorul general Augustin Lazar.

Intrebat daca prin aceasta se intelege ca procurorul general urmeaza sa fie supus evaluarii, Toader a adaugat: "Ma repet: la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii".