"Este un gest laudabil al primarului respectiv. (...) Am vorbit cu multi membri PSD de la firul ierbii, care spuneau "domne', da, regula asta ca daca esti condamnat penal nu mai poti, nu mai trebuie sa reprezinti societatea este de bun-simt". In toata Europa e o regula de moralitate explicita. (...) Liviu Dragnea a adus Romania in faza in care minima morala nu mai exista si atunci de asta este necesar sa avem 20.000 de semnaturi in 21 de judete (in cadrul campaniei "Fara Penali in functii publice" - n.r.) pentru a pune aceasta regula in Constitutie. Este un gest laudabil, este un gest de fireasca normalitate", a declarat Dan Barna, marti, intr-o conferinta de presa.

El a adaugat: "Am ajuns sa traim intr-un absurd schizofrenic, explicandu-ni-se ca sa fii condamnat penal e totusi o chestie in regula si decenta".

Primarul PSD din Pucioasa a anuntat ca a semnat petitia ''Fara Penali in functii publice''. In acest context, luni, presedintele organizatiei PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat ca gestul edilului de la Pucioasa este inacceptabil si va fi analizat in forurile statutare ale partidului.