"In momentul in care ai o clasa politica ce genereaza radicalizarea cetatenilor, pentru ca acel mesaj este apreciat de o parte a societatii ca fiind haios si simpatic, este disconsiderat de o alta parte a societatii mai conservatoare, dincolo de mesajul in sine, faptul ca s-a ajuns ca astfel de mesaj sa devina popular arata cat de radicalizata si de polarizata este societatea, cum a reusit PSD si Liviu Dragnea ca intr-un an si jumatat e sa rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public", a spus Dan Barna, potrivit News.ro.

Barna afirma ca nici nu sustine mesajul, nici nu il disconsidera, insa el reprezinta "un simptom pentru felul in care a ajuns sa fie condusa Romania".

"Acel mesaj, fara sa-l sustin sau sa-l desconsider, este un mesaj care este, de fapt, un simptom pentru felul in care a ajuns sa fie condusa Romania. Faptul ca Politia abuzeaza, si inteleg ca numarul acela a fost inregistrat in Suedia perfect legal (...), este evident un abuz, in acelasi spirit al punerii pumnului in gura. (...) Libertatea de exprimare presupune exact asta – sa acceptam parerea celuilalt. PSD ce mesaj transmite? Nu numai ca ii sanctionam si reactionam dur, dar iata ca folosim institutiile statului pentru a sanctiona un drept la exprimare, pentru ca ne convine sau nu, si acea placuta este tot o libertate si un drept la exprimare", a mai adaugat Dan Barna.