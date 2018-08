"In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate romaneasca a inceput, a preluat acest mesaj si acest mesaj este mai mult decat cele doua cuvinte: fara penali. Este un mesaj pe care Romania decenta il transmite actualei clase politice, este un mesaj impotriva incompetentei, este un mesaj impotriva incercarii de a legaliza furtul din bani publici, este un mesaj impotriva incercarii de subordonare a justitiei, este un mesaj impotriva unui guvern care arata aproape in fiecare zi a lunii ca este un guvern incompetent care face Romania de ras", a declarat Dan Barna, marti, intr-o conferinta de presa la sediul central al USR, potrivit Agerpres.

Liderul USR a explicat ca legea actuala ingreuneaza procesul de strangere a semnaturilor.

"Pe langa plafonul de minim 500.000 de semnaturi la nivel national, de care suntem relativ aproape, mai este o a doua regula (...) ca in minim 21 de judete sa existe 20.000 de semnaturi. In acest moment in 9 judete suntem aproape de prag sau l-am depasit. Am depasit pragul in Bucuresti, Constanta, Sibiu, Brasov, Cluj si Timis. Celelalte judete in care suntem aproape sunt Arad, Bihor si Iasi. Mai sunt 12 judete unde in aceasta ultima luna de campanie trebuie sa ajungem la pragul de 20.000 de semnaturi. Aceste 12 judete, care sunt tinta caravanei despre care o sa vorbesc in continuare, sunt urmatoarele: Tulcea, Galati, Neamt, Bacau, Suceava, Vaslui, Prahova, Arges, Dolj, Hunedoara, Alba si Mures. Acestea sunt judetele in care vom aloca si recomandam tuturor cetatenilor romani sa aloce resurse, pentru a ajunge la pragul de 20.000 de semnaturi. (...) Incepand de maine vom demara o caravana la nivel de national timp de doua saptamani", a declarat Barna.

El a explicat ca se vor deplasa doua echipe pe trasee prestabilite.

"Unul va fi: Tulcea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava si din nou Galati. Cealalta caravana va fi: Ploiesti, Pitesti, Craiova, Hunedoara, Alba, Mures si orasele de pe Valea Prahovei. Practic, ne propunem ca timp de doua saptamani sa stam cate trei zile in fiecare din aceste judete, in capitala de judet si in orasele din judetele respective pentru a-i ajuta pe voluntarii de acolo sa stranga semnaturi si sa ajungem la acest prag de 20.000 de semnaturi care este absolut necesar pentru a avea o initiativa cetateneasca", a spus Barna.

Presedintele USR s-a declarat increzator in faptul ca "Romania decenta este capabila sa puna pe masa acestui Parlament un mesaj foarte simplu: fara persoane condamnate penal in functii publice".

"Este o miza importanta pentru viitorul nostru. Daca vrem ca tinerii si copiii sa continue sa traiasca in aceasta tara si nu sa le dam un mesaj de parasire a tarii, e important pentru noi ca stat sa avem acest mesaj in Constitutie pentru actuala guvernare, pentru ca Liviu Dragnea, pentru ca PSD a adus Romania in stadiul sa para normal sa fii condamnat penal si sa conduci statul", a declarat Barna.

Presedintele USR a precizat ca autocarele pregatite pentru continuarea campaniei vor pleca in caravana miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti.