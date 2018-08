"Inainte sa vin la emisiune m-am intalnit cu socrul meu si primise o hartie de la DNA. Socrul meu care, sigur, e persoana cea mai apropiata de familia mea si cu care stam, ne vedem in fiecare zi, stiti ca a avut mandat de interceptare totala, telefoane, ambiental, tot-tot-tot, asa, ca la teroristi. (...) A avut acest mandat in campania electorala, septembrie, octombrie, cat a fost campania electorala. Evident ca i-au dat clasare acum ca... in 2018.

Am hartia de la DNA. Scrie asa: conform legii, va aducem la cunostinta ca s-a procedat la interceptarea comunicatiilor, a oricarui tip de comunicare purtata de la posturi audio, video, prin fotografiere, masuri de supraveghere fiind autorizate de judecatorul de drepturi si libertati in perioada, si ne da perioada, august, septembrie, octombrie 2014", a declarat liderul Pro Romania la TVR 1, potrivit antena3.ro.