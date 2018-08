Fostul sef al Executivului aminteste vizitele presedintelui Camerei Deputatilor in Israel, precizand ca, de fapt, aceasta ar fi incercat sa negocieze in asa fel incat, la nevoie, sa fuga in Israel.



"Eu cred ca Liviu Dragnea si-a negociat ca, la nevoie, sa poata fugi in Israel si sa nu fie extradat (...) Eu nu cred ca el are o intelegere cu statul Israel, are cu... apropo, ne-am mutat ambasada la Ierusalim? Nu! Deci le-a dat teapa si la aia. El a zis ca vrea sa se vada cu Trump, daca vine in Israel. Cand a aflat ca nu mai vine Trump, ca vine fiica, a zis ca se vede si cu fiica, sa-i spuna cat de mult il iubeste pe tati. Cand a ajuns acolo i s-a spus ca nu e pe lista. A inceput sa zica: cum, eu care... si apoi s-a intors", a mentionat liderul Pro Romania la TVR 1, potrivit realitatea.net.

De asemenea, Ponta mai considera ca moneda de negociere o constituie Fondul suveran de investitii. "Cand vorbim de Romgaz, de Hidroelectrica, de alte companii strategice a incercat sa o treaca prin Parlament, dar CCR i-a dat-o inapoi. Oricine va semna pentru acel Fond Suveran intra la puscarie".