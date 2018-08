"A fost o discutie despre acest subiect si tema discutiei era tocmai solicitarea transmisa de doamna Kovesi Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care se cerea aprobarea mentinerii asigurarii protectiei de la Serviciul de Protectie si Paza. Cu acea ocazie, eu mi-am exprimat pozitia, nu am fost de acord cu acea solicitare, bazandu-ma, evident, pe prevederile legale, care nu sunt putine si care dau atat Jandarmeriei, cat si Politiei atributii pentru paza magistratilor, chiar si in situatia in care acesti magistrati se afla intr-o situatie de risc. Si sunt o serie de acte normative. Atunci cand mi-am exprimat aceasta pozitie, eu m-am referit la o baza legala si pot sa va si spun, avem Legea 333 din 2003, are un articol 3, alineatul 5, Legea 550 din 2004, care priveste organizarea si functionarea Jandarmeriei, o Ordonanta de Urgenta nr. 20 din 2009, o Lege, 303 din 2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, o Lege, 218 din 2002, privind organizarea Politiei Romane. Deci, au fost o serie de acte normative care justificau si atribuiau aceasta competenta unor structuri in subordinea ministerului. Deci, asa cum bine puteti vedea, este baza legala consistenta pe care, normal, eu am analizat-o la momentul in care mi-am exprimat optiunea", a declarat Carmen Dan la Antena 3.

Ea a mentionat ca raspunsul sau s-a bazat si pe faptul ca in Ministerul de Interne exista structuri care ar putea asigura protectia.

"Si acum mai spun ca eu, ca ministru de Interne, avand in componenta ministerului aceste structuri, era firesc, pe de alta parte, sa ma pozitionez in aceasta directie, mizand bineinteles pe profesionalismul jandarmilor si al politistilor si nu pe cel al unei structuri, respectiv Serviciului de Protectie si Paza, din afara ministerului pe care il conduc", a precizat Dan.

Carmen Dan a mai aratat ca pana in acest moment Ministerul Afacerilor Interne nu a primit nicio solicitare din parte Laurei Codruta Kovesi, scrie Agerpres.

"La Ministerul Afacerilor Interne nu s-a primit pana in acest moment nicio solicitare de repartizare a unui aghiotant pentru doamna Kovesi. (...) La Ministerul de Interne nu s-a inregistrat o astfel de solicitare si cand spun Ministerul de Interne, iau in calcul si structurile importante ale ministerului, cele care, potrivit legii, ar avea si competenta sa asigure protectia magistratilor", a spus ministrul.