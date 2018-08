"PNL condamna declaratiile premierului Viktor Orban care reprezinta o jignire la adresa sentimentului romanilor intr-un an in care romanii sarbatoresc Centenarul Marii Uniri. Aceste declaratii sunt total deplasate, au un caracter neprietenesc si sunt cu atat mai jignitoare si mai grave cu cat au fost facute pe teritoriul Romaniei. Somam Guvernul sa ia atitudine oficiala fata de aceste declaratii si sa nu taca in mod complice atunci cand avem de-a face cu declaratii care pun la indoiala dreptul cetatenilor romani de a sarbatori Centenarul Marii Uniri si de a considera acest an ca un an extrem de important in care implinim 100 de ani de la realizarea Marii Uniri", a declarat Orban, citat de dcnews.ro.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta "un moment festiv".

"Acum 100 de ani Romania a intrat in epoca modernitatii. Intelegem ca, din punctul lor de vedere, acesta este un moment festiv, dar sa inteleaga si ei ca pentru noi nu e un moment festiv si rugam sa privim faptul ca Romania moderna, de 100 de ani, nu stie ce sa faca cu acel fapt ca aici traiesc peste un milion de unguri. Stiu ca in Bucuresti se spune ca secuimea nu exista, eu sunt de acord cu lozinca UDMR care spune ca a existat si atunci cand Romania moderna nu a existat inca. Si, cum privesc in jur, secuimea va exista si atunci cand toata Europa se va fi aplecat in fata islamului. Oferta noastra, deci e catre toti vecinii nostri, deci si catre prietenii nostri romani, in loc sa negam realitatea, ceea ce nu e rational, mai bine sa consideram aceasta realitate ca o resursa. Privim Transilvania ca o resursa, vrem o secuime puternica, o maghiarime mai puternica (...) fiindca asta va insemna si pentru Romania o resursa. Asta e calea pe care trebuie sa pasim, sa vrem numai", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale.