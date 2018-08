Gigel Stirbu afirma ca actul normativ in cauza, prin care se aloca un miliard de euro, timp de sapte ani, pentru programe si proiecte culturale, nu prevede norme de aplicare, criterii de alocare sau conditii pentru restaurarea monumentelor istorice.

"Guvernul Romaniei, considera ca anul Centenarului este un bun prilej de a mai scoate niste bani de la bugetul statului pentru a umple buzunarele celor de la PSD. Astfel, Ordonanta de Urgenta prevede alocarea sumei de un milliard de euro, timp de sapte ani, pentru finantarea proiectelor si programelor culturale. Totul bine si frumos! Numai ca aceasta ordonanta nu prevede norme de aplicare, criterii de alocare sau conditii pentru restaurare a monumentelor istorice. Lucrurile se vor derula dupa bunul plac al PSD-ului, adica ascunsi dupa paravanul gros al interesului lor nemarginit fata de patrimonial national, de fapt singurele monumente pe care le vor "restaura" vor fi propriile lor buzunare din banul public", a scris Gigel Stirbu intr-o postare pe Facebook.

De asemena, prin ordonanta respectiva angajai ai Ministerului Culturii vor fi inclusi in comisiile de evaluare de proiecte culturale si cinematografice iar cultura va fi folosita in scop propagandistic.

"Expertii in domeniile de referinta sunt din ce in ce mai mult inlaturati din productia culturala si cinematografica pentru a face loc oamenilor numiti prin Ordin de ministru si astfel de a lasa mana libera celor de la PSD de a utiliza cultura in scop propagandistic", considera Stirbu.

El afirma ca PNl nu va sustine un astfel de act normativ si "sute de personalitati" vor sa anuleze OUG 76/2018 printr-o petitie publica.

Actorii Ana Ularu, Marius Manole si regizorii Nae Caranfil, Stere Gulea si Calin Netzer se numara printre sutele de personalitati care vor sa anuleze prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 76/2018 printr-o petitie publica. (...) PNL nu va sustine niciodata un astfel de act normativ prin care se doreste finantarea culturii pe criterii politice pentru ca asta ar insemna sa ne vindem identitatea noastra nationala, cultura romaneasca, pentru a reprezenta si a apara cu totii interesele partidelor aflate la putere. Se doreste ca si cultura sa corespunda in totalitate cu spiritul, cu ideologia si cu programul PSD, numai ca romanii nu vor acest lucru", conchide Gigel Stirbu.

Guvernul a aprobat, pe 19 iulie, prin ordonanta de urgenta, programul de investitii in domeniul culturii, pentru implementarea caruia va fi alocata suma de un miliard de euro.

Conform OUG, programul are ca scop general finantarea mai multor categorii de cheltuieli de investitii: "achizitia de imobile monumente istorice si de bunuri culturale - imobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemptiune al statului, in conditiile legii, construirea de obiective culturale, reprezentand constructii cu destinatie culturala sau in care se desfasoara activitati din domeniul cultural, realizarea de lucrari de interventie, reabilitare, modernizare, consolidare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice, asa cum sunt ele definite in legislatie, realizarea de lucrari de interventie, reabilitare si/ sau modernizare, consolidare, restaurare si punere in valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi: biblioteci, muzee, centre culturale, institutii de spectacole sau concerte si alte obiective cu destinatie culturala".

Actori, regizori, producatori, scenaristi, scriitori, artisti vizuali solicita coalitiei aflate la guvernare, printr-o petitie, sa anuleze prevederile ordonantei de urgenta 76/2018 care vizeaza concursurile de proiecte culturale si cinematografice. In petitia adresata Comisiilor de cultura ale Senatului si Camerei Deputatilor se precizeaza ca "prin simpla semnatura a unor ministri pe o ordonanta de urgenta (OUG 76/2018) cultura din Romania risca sa isi piarda libertatea de gandire".