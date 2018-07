''Actiunea domnului Ana Constantin, precum si declaratiile din jurul acesteia, vor face obiectul analizei in forurile statutare de conducere ale partidului in perioada imediat urmatoare. Gestul sau este unul de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului Partidului Social Democrat, lucru pe care il consideram inacceptabil'', se arata in comunicatul semnat de presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, potrivit Agerpres.

Acesta subliniaza ca gestul primarului PSD din Pucioasa, Constantin Ana, care are si functia de vicepresedinte PSD Dambovita, este unul personal si nu reprezinta pozitia organizatiei judetene de partid.

''Am luat act de afirmatiile primarului orasului Pucioasa, Ana Constantin, cu privire la semnarea unei petitii pe care o promoveaza membrii si activistii USR. Fata de acest aspect, se impun urmatoarele precizari: gestul domnului Ana Constantin este unul personal. Pozitia sa nu reprezinta pozitia Organizatiei Judetene Dambovita a Partidului Social Democrat, care nu gireaza actiunile politice ale adversarilor sai. PSD Dambovita ramane consecvent actelor normative adoptate in sesiunea parlamentara incheiata recent, prin care s-au adus modificari legislatiei privind organizarea si functionarea sistemului judiciar, Codului penal si Codului de procedura penala'', precizeaza Tutuianu.

Senatorul social democrat se refera si la termenul de ''penal'', pe care il considera ca neavand sustinere juridica.

''Conditiile de acces in functii publice si de demnitate publica sunt reglementate de lege, notiunea de 'penal' nefiind statuata juridic. Ea este folosita agresiv doar ca un pretext de discreditare a Partidului Social Democrat, coalitiei de guvernare si a liderilor sai. Reafirmam, in acord cu reglementarea constitutionala si europeana, faptul ca nicio persoana nu este vinovata atata timp cat nu a fost condamnata definitiv printr-o hotarare judecatoreasca (a se vedea si Directiva europeana 343/2016 privind prezumtia de nevinovatie, transpusa recent in legislatia interna prin proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala)'', subliniaza Adrian Tutuianu.

Vicepresedintele PSD Dambovita Constantin Ana, primar al localitatii Pucioasa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca a semnat petitia ''Fara Penali in functii publice'' la solicitarea unor tineri din USR si ca e ''un gest de normalitate''.